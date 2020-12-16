وزير البترول الأسبق: انضمام الإمارات لمنتدى غاز المتوسط إضافة لمصر(فيديو)

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 08:00 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إن انضمام الإمارات إلى منتدى غاز شرق المتوسط كمراقب سيضيف للبلدين.

وأوضح "كمال" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن مصر يهمها وجود الإمارات والدول الكبرى في المنتدى لإضفاء القوة لدور مصر المحوري السياسي وحمايتها من تحرشات واستفزازات بعض الدول.

وأشار إلى أن وجود بعض الدول الأوروبية كمراقبين في المنتدى ساهم في توقيع العقوبات على تركيا، موضحًا أن الإمارات أيضا ستستفيد من عضويتها كمراقب في المنتدى لمعرفة مستجدات الوضع وأسعار الغاز في المنطقة.


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