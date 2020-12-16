أسعار النفط تتحول للتراجع بعد إعلان المخزون الأمريكي

تحولت أسعار النفط للتراجع خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عقب بيانات مخزونات الخام الأمريكية.





وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن تراجع مخزونات النفط بنحو 3.1 مليون برميل بأكثر من توقعات المحللين، بينما ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار مليون برميل.





فيما تراجع إنتاج النفط في الولايات المتحدة بنحو 100 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.





لكن استمرت مخاوف الطلب في التأثير السلبي على أسعار النفط بعد أن خفضت "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية توقعاتهما للطلب على الخام.





وبحلول الساعة 4:40 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يناير بنحو 0.7 بالمائة إلى 47.30 دولار للبرميل.





كما هبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير بنسبة 0.4 بالمائة إلى 50.54 دولار للبرميل.