شاهد.. تفاصيل سلالة جديدة من فيروس كورونا أكثر انتشارا للعدوى (فيديو)

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 07:57 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور محب شلبي، استشاري وزميل الكلية الملكية البريطانية، إن بريطانيا بداية من اليوم ستدخل في حالة إغلاق تام بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا جنوب إنجلترا.
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وأضاف "شلبي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن وزير الصحة البريطاني أعلن في البرلمان أول أمس وجود سلالة جديدة من فيروس كورونا جنوب إنجلترا.

وأوضح استشاري وزميل الكلية الملكية البريطانية، أنه تم رصد 108 حالة مصابة بالسلالة الجديدة من كورونا جنوب البلاد، مشيرا إلى أن أعراضه مثل أعراض كورونا المعروفة لكنه أكثر انتشار في العدوى.

ولفت إلى أن السلالة الجديدة من (كوفيد-19) «متحورة»، بمعنى أنها تختلف في التركيب الجيني بالفيروس.

وأردف أن بريطانيا بدأت منذ أسبوع إعطاء لقاح فايزر، لافتا إلى أنه لم يتم رصد أي أعراض جانبية باستثناء حالتين فقط انتابتهم حساسية شديدة.

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