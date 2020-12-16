اتحاد نقابات المهن الطبية يبحث شراء مستشفى لأعضائه بالدقهلية

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 07:55 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أجرى الدكتور حسين عبد الهادى، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، زيارة لمحافظة الدقهلية، اليوم، لمعاينة مستشفى تم طرح شرائها لصالح الاتحاد، من قبل الاتحاد الفرعى بالمنصورة، وذلك بحضور الدكتور أسامة الشحات رئيس اتحاد المهن الطبية الفرعى، رئيس نقابة الأطباء بالمحافظة، والدكتور حاتم الجندي نائب الرئيس ورئيس النقابة الفرعية لأطباء الأسنان، والدكتور أحمد زاهر عضو مجلس نقابة أطباء الدقهلية.

وأوضح عبد الهادى، أن المستشفى تضم105 سرير، 20 حجرة رعاية مركزة، 4 غرف عمليات، وحدة غسيل كلوى، ووحدة أشعة مقطعية ورنين مغناطيسى، بالإضافة إلى معمل تحاليل وصيدلية بمساحة إجمالية 4700 متر مربع، مشيرا إلى أنه سيتم إعداد تقرير بكافة الرسومات الخاصة بالمستشفى، وطرحه على مجلس الاتحاد لاتخاذ القرار.

وأشار الأمين العام للاتحاد، إلى أن معاينة تلك المستشفى تأتى فى إطار خطة الاتحاد للتوسع فى الخدمات الطبية لكافة أعضائه، وإتاحتها بأسعار مناسبه، لافتا إلى أنها ستكون أول خطوات إنشاء أو شراء مستشفيات تابعة لاتحاد المهن الطبية.
اتحاد نقابات المهن الطبية يبحث شراء مستشفى لأعضائه بالدقهلية
اتحاد نقابات المهن الطبية يبحث شراء مستشفى لأعضائه بالدقهلية
اتحاد نقابات المهن الطبية يبحث شراء مستشفى لأعضائه بالدقهلية
اتحاد نقابات المهن الطبية يبحث شراء مستشفى لأعضائه بالدقهلية
اتحاد نقابات المهن الطبية يبحث شراء مستشفى لأعضائه بالدقهلية
اتحاد نقابات المهن الطبية يبحث شراء مستشفى لأعضائه بالدقهلية
اتحاد نقابات المهن الطبية يبحث شراء مستشفى لأعضائه بالدقهلية
اتحاد نقابات المهن الطبية يبحث شراء مستشفى لأعضائه بالدقهلية
اتحاد نقابات المهن الطبية يبحث شراء مستشفى لأعضائه بالدقهلية
اتحاد نقابات المهن الطبية يبحث شراء مستشفى لأعضائه بالدقهلية

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