20 لاعبا في قائمة طنطا لمباراة بتروجت بالقسم الثاني



وشهدت القائمة غياب الشاذلي بسبب الإصابة، وجاءت قائمة طنطا ضد بتروجيت كالآتي:-



محمد فتحي، سليمان عبدربه، احمد اشرف، زيكو، مصطفي هاني، محمود كرم، عبدالرحمن الدح، محمد جوده، سعيد حسن، الشافعي، محمد موسي، محمد عوض، ساهر عبدالمنعم، سيد ابو امنه، شهاب فتحي، عصام عادل، احمد فهمي، كريم اسامه، اسامه ايمن، ابراهيم رخا.



يذكر أن طنطا يستعد لمواجهة بتروجيت ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز "ب" وستقام المباراة بينهم على ملعب نادي طنطا في تمام الثانية ونصف من عصر الخميس.

أعلن رضا عبدالعال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، عن قائمة الفريق لمواجهة بتروجيت ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز "ب".