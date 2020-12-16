سيف نبيل يطرح أحدث أغانيه بعنوان فدوة أروح اني

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طرح الفنان العراقي ​سيف نبيل​ أغنيته الجديدة "​فدوه اروح اني​" التي تحمل الطابع الرومانسي الدرامي من ألحانه وكتبها محمد الجابوري ووزّعها منير جعفر.



وتقول كلمات الأغنية: "بس انتَ لروحك فدوه اروح اني وعيني بس الك تشوفك واشتاق الك حتى انته باحضاني وما اگدر بلحظه اعوفك".



وطرح سيف نبيل الأغنية فيديو كليب على يوتيوب من إخراج حسين شعلان ورقص فيه سيف مع عارضة الأزياء في أجواء رومانسية يظهر فيها لأول مرة.