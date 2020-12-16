مدرب سيراميكا كليوباترا: حققنا فوزًا هامًا على البنك الأهلي.. ولم نقدم شيئًا حتى الآن

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 07:38 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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عبر هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا عن سعادته الكبيرة عقب تحقيق فريقه الفوز على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال عقب نهاية المباراة :"الحمد لله على المكسب الهام جدا لأننا واجهنا فريق محترم يضم جهاز فني على أعلى مستوى".

وأضاف :"كنت قلق قبل المباراة وعملت لها حسابها لها لأنني أعلم جيدًا مدى تركيز كابتن محمد يوسف المدير الفني للبنك الأهلي".

وتابع :"تعلمت من الكابتن محمد يوسف عندما كان مديرا فنيا لنادي بتروجت وكنت أعلم كيف يفكر في المباراة، وتوقعنا السيناريوهات".

وزاد :"فريق البنك الأهلي محترم جدًا وكان واضحا من خلال تكوينهم للفريق بعد الصعود بضم عناصر مميزة، والحمد لله على الفوز والتوفيق في اللقاء".

وأشار :"اللاعبون الذين ساهموا في الصعود يبذلوا مجهود كبير مع الفريق، وأشكر اللاعبين أيضا في مباراة اليوم على ما قدموه".

وعن تعامله مع الإعلام قال :"لم نقدم أي شيء حتى الآن وما فعلناه أننا فزنا في مباراتين والقادم هو الأهم، وما يهمنا هو أن نقدم مباريات قوية ونبذل قصارى جهدنا".

وعن مباراة بيراميدز المقبلة قال :"هي مباراة مهمة للغاية ونسعى للظهور بشكل جيد وتحقيق نتيجة إيجابية".

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