البورصات الأوروبية ترتفع بالختام بقيادة أسهم التأمين

ارتفعت البورصات الأوروبية بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بقيادة أسهم شركات التأمين التى صعدت بنحو 2.2 بالمائة.





وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن هناك تقدم في محادثات الصفقة التجارية مع بريطانيا قبل حوالي أسبوعين من نهاية الفترة الانتقالية للبريكست.





فيما ينتظر المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدلات الفائدة والتوقعات الاقتصادية في وقت لاحق من اليوم.





وفي بيانات اقتصادية، ارتفع النشاط الصناعي في منطقة اليورو لأعلى مستوى في عامين ونصف خلال الشهر الجاري.





وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.8 بالمائة إلى 396.08 نقطة، كما صعد "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.9 بالمائة إلى 6570.9 نقطة.





كما صعد "داكس" الألماني بنسبة 1.5 بالمائة إلى 13565.9 نقطة، وارتفع "كاك" الفرنسي بنسبة 0.3 بالمائة عند 5547.6 نقطة.