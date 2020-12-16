إجراءات عاجلة في الأهلي بعد إصابة موسيماني بكورونا

أجرى الفريق الاول لكرة القدم بنادي الأهلي اليوم الأربعاء إختبار رابيد تيست إستعداداً لمواجهة فريق نادي غزل المحلة المقرر لها بعد غداً الجمعة لحساب مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.









تم تطعيم اللاعبين وجميع أفراد الجهاز الفني والتي ستسافر إلى النيجر خلال الساعات القليلة القادمة ضمن الإجراءات الإحترازية المتبعة والمعمول بها خارجياً.









يُذكر أن موسيماني قد أصيب بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ونقله إلى مستشفى العزل في إنتظار إجراء مسحة جديدة يوم غداً الخميس للتأكد من سلامته.



