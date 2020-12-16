لاعبو الأهلي يزورون والدة محمد عبد الوهاب

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قام  لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والجهاز الفني للفريق الأحمر بالسفر إلى الفيوم اليوم الأربعاء، وذلك من أجل زيارة والدة الراحل محمد عبد الوهاب لاعب النادي الأحمر السابق.

واصطحب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عددمن اللاعبين والجهاز الفني في هذه الزيارة من أجل إهدائها لقب دوري أبطال إفريقيا والاطمئنان عليها.

وتأتي هذه الزيارة بناء على اقتراح قدمه مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق والذي يغيب عن الملاعب منذ عامين تقريبًا بسبب مرضه في الأعصاب.

وكان النادي الأهلي قد توج بالثلاثية في الموسم الماضي وهم الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر.

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