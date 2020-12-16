النني أساسي في تشكيلة أرسنال لمواجهة ساوثهامبتون في البريميرليج

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 07:03 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلن ميكيل أرتيتا تشكيلة أرسنا للمواجهة فريق نادي ساوثهامبتون والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد الإمارات لحساب مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وجاءت تشكيلة نادي ارسنال الرسمية على النحو التالي :-

حراسة المرمى : لينو.

خط الدفاع : مايتلاند ، هولدينق ، جابريال ، تيرني.

خط الوسط : محمد النني ، سيبايوس ، ساكا ، بيبي ، نيكيتاه.

خط الهجوم : أوباميانج.

في المقابل يلعب فريق نادي ساوثهامبتون بالأسماء التالية :-

حراسة المرمى : مكارثي.

خط الدفاع : ووكر بيترز ، بيدناريك ، فيسترجارد ، بيرتراند.

خط الوسط : أرمسترونج ، وارد ، روميرو ، والكوت.

خط الهجوم : إنجز ، أدامز.


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ساوثهامبتون الدوري الانجليزي الممتاز أرسنال

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