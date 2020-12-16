تشكيل يوفنتوس الرسمي لمواجهة أتالانتا في الدوري الايطالي

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 07:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلن أندريا بيرلو، مدرب يوفنتوس، تشكيلة فريقه استعدادًا لمواجهة أتالانتا، مساء اليوم الأربعاء، بملعب أليانز ستاديوم في إطار منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي.


وجاءت تشكيلة فريق نادي يوفنتوس على النحو التالي :-

حراسة المرمى : تشيزني.

خط الدفاع : دي ليخت ، بونوتشي ، دانيلو.

خط الوسط : ماكيني ، أرثر ، بينتانكور ، كوادرادو ، كييزا.

خط الهجوم : موراتا ، رونالدو.

وقبل المباراة يدخل فريق نادي يوفنتوس وهو في المركز الثالث برصيد 23 نقطة، بينما يقع أتالانتا بالمركز التاسع برصيد 17 نقطة.

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يوفنتوس الدوري الايطالي الممتاز أتالانتا

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