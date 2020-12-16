عضو بالنواب: البرلمان الجديد يضم شباب قادر على إعداد بنية تشريعية قوية

Advertisements

قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، إن البرلمان الجديد يضم شباب قادر على القيام بمجهود اكبر سواء في الجانب الخدمي للمواطنين، أو الجانب التشريعي من خلال اصدار قوانين تعمل على رفع مستوى معيشة المواطنين.



وتابع "اسماعيل"، خلال حواره ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "DMC"،مساء الأربعاء، أن البرلمان يضم مجموعة كبيرة من الشباب المؤهل، الذي لديه حماس لاستكمال ما حدث في البرلمان الماضي، ومساعدة الدولة المصرية على القيام ببنية تشريعية، تساعد على بناء اقتصاد قوي، يؤدي الى وجود دولة قوية.



ولفت إلى أن نسبة الشباب في البرلمان الماضي كانت أكبر عددًا من البرلمان الحالي، لافتَا إلى أن النواب الشباب قام بجهد اكثر من رائع، وهذا يعطي حافزًا كبير من تواجد الشباب في البرلمان الجديد مع وجود 25% من المرأة.

