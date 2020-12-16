"سكرتير بني سويف" يناقش خطة تنمية القرى مع لجنة التنمية المستدامة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 06:59 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، ترأس اللواء حسام حمودة سكرتير المحافظ ةاجتماع لجنة التنمية المستدامة، وذلك بحضور الدكتور علي مسعود المستشار الاقتصادي للمحافظة، وعميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة بني سويف وأعضاء اللجنة من قطاعات الصحة والزراعة وهيئة تعليم الكبار والمجلس القومي للمرأة ومديري إدارات التخطيط والمتابعة والتعاون الدولي والمكتب الفني.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة مجموعة من الموضوعات التي تناولت محاور عمل اللجنة التي تعمل كلجنة تنسيقية لتنمية القرى التي تم اختيارها كمرحلة أولى، وتشمل قرى: قمن العروس، وصفط الخرسا، ونزلة الشريف، والمسيد الأبيض والمحمودية، حيث تم استعراض خطة العمل في المرحلة القادمة والتي تتضمن التركيز على أهمية استغلال الميزات التنافسية بالقرى والعمل على تدعيم التواصل مع الجهات المانحة لإمكانية تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تخدم أهالي تلك القرى في مختلف القطاعات والمجالات، فضلا عن استعراض خطط عمل مؤسسات المجتمع المدني الشريكة خلال الفترة القادمة.

من جانبه أكد السكرتير العام المساعد على توجيهات المحافظ "د. محمد هاني غنيم" بأهمية مراعاة عدد من النقاط الهامة في طريقة وأسلوب عمل اللجنة لتنمية وتحسين مستوى المعيشة بتلك القرى خلال المرحلة القادمة، والتي تتضمن ضرورة توثيق كل ما يستجد من خدمات وتدريبات أو مشروعات تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في القرى، مع الاستعانة بالشباب المتطوع ضمن اللجان الشعبية لاستثمار طاقاتهم ومشاركتهم الفاعلة في أية جهود أو مبادرات يتم تنفيذها بتلك القرى، مع تعزيز الجهود لتحديد الآليات المثلى لتعظيم التمويل الذاتي داخل القرى للإنفاق على المشروعات والأنشطة التي يتم تنفيذها.

كما أشار السكرتير المساعد إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بأهمية وضع خطة عاجلة للتنمية المستدامة في القطاعات والمجالات الحيوية مثل الصحة والزراعة ومحو الأمية والكهرباء، وإعداد تقرير شامل ومتكامل للميزات النسبية والمقومات التي تمتاز بها كل قرية من القرى الخمسة، لكيفية استثمار تلك المزايا في تحسين جودة الحياة ومستوى معيشة المواطنين بتلك القرى.

تجدر الإشارة إلى أنه صدر قرار من محافظ بني سويف بتشكيل لجنة التنمية المستدامة والتي تضمن وضع خطة تنفيذية لتحقيق التنمية المستدامة ببعض قرى المحافظة وتحسين وضع المرأة وتمكينها في كافة النواحي بالقرى المستهدفة، فضلا عن التوعية للحد من الزيادة السكانية وتحسين الخدمات الصحية للأسر بهذه القرى.

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