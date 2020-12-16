تعرف على قائمة الزرقا استعداداً للقاء القناة بالقسم الثاني





ترتيب المجموعة الثانية

1- النصر 5 نقاط 2- بتروجت 5 نقاط 3- القناة 5 نقاط 4- زد 5 نقاط 5- الترسانة 5 نقاط 6- الزرقا 4 نقاط 7- سرس الليان 4 نقاط 8- المريخ 4 نقاط 9- كوكاكولا 4 نقاط 10- بورتو 3 نقاط 11- السكة 3 نقاط 12- منتخب السويس 3 نقاط 13- الداخلية نقطتين 14- طنطا نقطة 15- النجوم نقطة 16- جمهورية شبين نقطة

يحل فريق الزرقا ضيفا على فريق القناة، في لقاء هام ومرتقب للفريقان، في الثانية والنصف من عصر الخميس، بملعب القناة القديم بالإسماعيلية، بالجولة الرابعة للمجموعة الثانية، من مسابقة دوري القسم الثاني.وتشمل القائمة كلاً من، مصطفي حمودة، عبدالرحمن رخا في حراسة المرمى، وأحمد عبد الفتاح راموس، وأحمد امين، محمد عادل مانجا، حسام فتحى، باسم عادل، محمود على (عوكل ) ومحمد عصام ، محمد ابو سليمة ، احمد سمير، ووليد بدران ، ريتشارد ، حسام جمالية ونانا فيدال، ومحمد عوض الله، ومحمد السعيد ، محمد شعبان ، حسام عادل ، احمد جمال.