محافظ القليوبية يتفقد الوحدة الصحية بميت راضي بمركز بنها

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 06:54 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الأربعاء، الوحدة الصحية بميت راضي التابعة لمركز ومدينة بنها، وذلك لمتابعة الخدمات المقدمة وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقوف علي جاهزيتها لاستقبال المرضى في ظل الاستعدادات والإجراءات التي تتخذها المحافظة لمجابهة فيروس كورونا.

رافق المحافظ في الجولة كل من الدكتورة هناء سرور مساعدة وزيرة الصحة للرعاية الأساسية، والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة.

وطلب المحافظ، تقديم الخدمة الصحية والعلاجية للمرضى وللمترددين على الوحدة وتواجد الأطباء وهيئة التمريض بمقر عملهم والالتزام بالنوبتجيات الصباحية، مشددًا على ضرورة الوصول إلى رعاية صحية شاملة ومستمرة ومتكاملة وخدمة صحية ذات جودة عالية للفرد والأسرة.

وتجول المحافظ ومساعدة الوزيرة داخل أقسام الوحدة، وتفقد الصيدلية وجرى التأكد من توافر جميع الأدوية اللازمة، ووجود أدوية لبروتوكول علاج فيروس كرونا للمخالطين والحالات الإيجابية سواء من الكبار أو الأطفال.

كما تفقدا الاستقبال واستمع المحافظ من مدير الوحدة الصحية لشرح مفصل لكيفية استقبال الحالات والتعامل معها، كما تفقد المحافظ عيادة الأسنان وغرفه الكشف والسونار.

ووجه محافظ القليوبية العاملين بالوحدة من الأطباء وأطقم التمريض بحسن معاملة المرضى والمترددين على الوحدة مع توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم.
محافظ القليوبية يتفقد الوحدة الصحية بميت راضي بمركز بنها
محافظ القليوبية يتفقد الوحدة الصحية بميت راضي بمركز بنها
محافظ القليوبية يتفقد الوحدة الصحية بميت راضي بمركز بنها
محافظ القليوبية يتفقد الوحدة الصحية بميت راضي بمركز بنها
محافظ القليوبية يتفقد الوحدة الصحية بميت راضي بمركز بنها
محافظ القليوبية يتفقد الوحدة الصحية بميت راضي بمركز بنها

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