هاني رمزي يحتفل بالعيد الوطني للبحرين

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احتفل الفنان هاني رمزي باليوم الوطني للبحرين، وذلك من خلال مشاركته منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "رمزي" قائلا: "كل عام ومملكه البحرين وملكها وشعبها بكل خير بمناسبة العيد_الوطني_البحريني البحرين"



يذكر أن آخر أعمال هانى رمزى فيلم "قسطى بيوجعنى" وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، عن محصل الأقساط، وما يواجهه من مشكلات.