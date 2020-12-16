هاني رمزي يحتفل بالعيد الوطني للبحرين

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 08:02 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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احتفل الفنان هاني رمزي باليوم الوطني للبحرين، وذلك من خلال مشاركته منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "رمزي" قائلا: "كل عام ومملكه البحرين وملكها وشعبها بكل خير بمناسبة العيد_الوطني_البحريني البحرين"

يذكر أن آخر أعمال هانى رمزى فيلم "قسطى بيوجعنى" وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، عن محصل الأقساط، وما يواجهه من مشكلات.

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