متحدث الوزراء يكشف حقيقة تطبيق "الحظر" بعد تزايد أعداد إصابات كورونا (فيديو)

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أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن قرارات مجلس الوزراء اليوم لم يشمل أي إجراءات حظر أو تقييد لحركة المواطنين في ساعات معينة، مشيرًا إلى أن القرارات شددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية مع ارتفاع أعداد الإصابات اليومية لفيروس كورونا.



وأضاف "سعد" في اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء أن هناك اتجاه من الحكومة لدراسة مسألة تحصيل غرامة عدم ارتداء الكمامة بشكل فوري بدلًا من انتظار الإجراءات القانونية لتحصيلها والتي تجعل المواطن لا يشعر بجدية هذا القرار وبالتالي يكون هناك تساهل في عدم ارتداء الكمامة.



وأشار إلى أن مجلس الوزراء يدرس هذه المسألة من الناحية القانونية من أجل احتمالية تطبيقها، موضحًا أن

الغرامة الفورية لن تكون مثل الغرامة العادية المقررة بـ 4000 جنيه.



وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 318 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 105450 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 523 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 23 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 122609 حالة من ضمنهم 105450 حالة تم شفاؤها، و6966 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.