رئيس جامعة الأزهر: اللغة بنت السماع وعلينا تربية أولادنا على حب اللغة العربية

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 06:50 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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أكد الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر أن الأزهر الشريف كان ولا يزال حارسًا وحاميًا للغة العربية على مر العصور، داعيًا الطلاب إلى التمسك بلغتهم والحفاظ عليها.

وأضاف: اللغة بنت السماع، وعلى الإعلام أن يحافظ على اللغة العربية من خلال الالتزام بها فيما يقدمه من مضامين. 

جاء ذلك خلال كلمته بالندوة التي نظمتها كلية الإعلام بالتعاون مع رابطة الجامعات الإسلامية بمقر كلية الإعلام تحت عنوان "حماية اللغة العربية.. الوسائل والطرائق".

وفي سياق متصل، احتفلت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، بختام أعمال مشروع سفراء الأزهر خلال 2020، بالمشاركة مع وزارة الشباب والرياضة حيث تم تأهيل (7500) أزهرى من خلال العديد من البرامج التعلمية ومنها اللغة الإنجليزية بحضور الدكتور محمد حسين المحرصاوى-رئيس جامعة الأزهر ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، وأسامة يس-نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، واللواء إسماعيل الفار-رئيس الإدارة المركزية للتدريبات بوزارة الشباب، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وأحمد عباس الأمين العام المساعد للوجه القبلى، وفريق عمل مشروع سفراء الأزهر من المنسقين والطلبه المتطوعين.

بالإضافة إلى برنامج "سفراء الأزهر أونلاين" الذى تضمن مناقشة عدد من الموضوعات الهامة بالمجتمع وعصر التكنولوجيا، وإطلاق مبادرة "صناعة السلام والحوار المجتمعى" مع الكنائس، وكرمت المنظمة وزاوة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب وكما كرمت المنظمة الأمانه العامة للوجه القبلي لدعمهم مبادرة صناعة السلام والحوار المجتمعي.

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