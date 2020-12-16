ستيفاني صليبا تشوق جمهورها وتعلن عن مشاركتها في رمضان 2021 بمسلسل داون تاون

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شوقت النجمة ستيفاني صليبا جمهورها بأنها ستشارك خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2021، بمسلسل جديد يحمل عنوان داون تاون.



واكتفت ستيفاني بنشر البوستر الدعائي للعمل، عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.



وكانت ستيفاني قد تألقت خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن.



وقالت ستيفاني صليبا في لقاء خاص سابق بـ "الفجر الفني" على هامش حفل الافتتاح، إنها سعيدة بتواجدها في حدث ضخم وهام مثل مهرجان الجونة السينمائي.



يذكر أن ستيفاني حققت نجاحا كبيرا من خلال مسلسل الساحر مع الفنان عابد فهد والذي عرض في رمضان المنصرم.



