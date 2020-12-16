الموافقة على 10 طلبات جديدة لتقنين أراضى الدولة ببني سويف

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 06:44 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاجتماع رقم 65 للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، للمحافظة،ولمياء جلال المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة،وأحمد إبراهيم مدير عام الأملاك.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة عدد 65 ملف 32 طلب جديد و33 تظلم، حيث تم قبول و2 تظلم والموافقة على 10 طلبات تقنين جديد، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها "حتى الآن" إلى 2175 طلب تقنين، فيما وصل إجمالي العقود التي تم تحريرها إلى 964عقدا "مباني وزراعة" وجاري البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

رئيس اهناسيا

وعلى هامش الإجتماع كّرم محافظ بني سويف المحاسب يحى ياسين رئيس مركز ومدينة اهناسيا، لبلوغه سن التقاعد، وتقديرا لجهوده المخلصة خلال الفترة التي قضاها رئيسا للوحدة وجهوده الواضحة في الدفع بخطة المحافظة التنموية والخدمية.

حيث أهداه المحافظ درع المحافظة، مثنيا على فترة توليه المسؤولية بمركز ومدينة اهناسيا، وأنها اتسمت بالعمل المخلص والجاد والفعالية في التعامل مع كافة الملفات الخدمية والتنموية بدائرة المركز، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في حياته المقبلة

ومن جانبه وجه رئيس المدينة "يحيى ياسين" للشكر للمحافظ "الدكتور محمد هاني غنيم" على هذه اللفتة الطيبة، معربا عن سعادته بالفترة التي قضاها تحت قيادته والتي شهد فيها حرص المحافظ على النهوض بالمحافظة في شتى المجالات، والمتابعة اللحظية لكل صغيرة وكبيرة في دولاب العمل التنفيذي والخدمي، موجها الشكر لكل زملائه التنفيذيين الذين كانوا خير عون وصاحب خلال فترة عمله، حيث أن الجميع يعمل تحت قيادة المحافظ بروح الفريق الواحد من أجل المصلحة العامة.

جاء ذلك على هامش الإجتماع رقم 65 للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، للمحافظة، وباقي أعضاء اللجنة من التنفيذيين المعنيين.

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