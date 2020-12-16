لأول مرة..هنا الزاهد تكشف عن عمليات التجميل التي أجرتها

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:13 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تحدثت الفنانة هنا الزاهد عن عمليات التجميل التي أجرتها في حياتها، وذلك من خلال إحدى اللقائات في مهرجان القاهرة السينمائي.

وقالت هنا الزاهد "هي عملية واحدة في مناخيري"، مضيفة أنها لا تريد تغيير أي شىء آخر في شكلها، وأنها تحب ملامحها كما هي".

وقالت "الزاهد" عن تشبيه الجمهور لها بالدمية باربي أنها تحب ذلك لأن باربي جميلة ولكنها في النهاية بدون روح وهي تحب الأشخاص المليئين بالروح.

وتنتظر الفنانة هنا الزاهد عرض مسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر" في الفترة المقبلة.

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