حملة "شتاء دافئ" بالفيوم تواصل فعالياتها في مركز اطسا

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 06:41 م
بوابة الفجر
ريهام على
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واصلت حملة شتاء دافئ مستقبل وطن الفيوم فعالياتها بمركز اطسا من خلال قوافل توزيع البطاطين من منزل الي منزل،التي يتبناها حزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وبناءا علي توجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الٱمين العام النائب الأول لرئيس الحزب وبأشراف النائب عبد القادر الجارحي ٱمين الحزب بالفيوم عضو مجلس الشيوخ وبالتنسيق مع ٱمانة تنمية الموارد بالفيوم. 

ومن المستهدف توزيع ١٠٠،٠٠٠ غطاء شتاء علي الٱسر البسيطة والٱكثر إحتياجًا لمكافحة برد الشتاء بجميع مراكز المحافظة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". 

وتم اليوم في مركز اطسا توزيع غطاء الشتاء بقرى منية الحيط والسلام والقاسميه ومجلى حنا ويعقوب، وأبودياب والشيخ عبدالله، وذلك تحت إشراف عماد اللواج، أمين المركز، ووليد عبدالعزيز، أمين تنمية الموارد، من خلال فريق تنمية الموارد باطسا ووفقا لكشوف تم إعدادها مسبقا علي أرض الواقع ضمانا للوصول إلي المستحقين.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، فى مساندة الحكومة من أجل سد إحتياجات المواطنين، ودعم ومساندة الدولة، والوصول للأسر الأكثر إحتياجًا ولغير القادرين.
حملة "شتاء دافئ" بالفيوم تواصل فعالياتها في مركز اطسا
حملة "شتاء دافئ" بالفيوم تواصل فعالياتها في مركز اطسا
حملة "شتاء دافئ" بالفيوم تواصل فعالياتها في مركز اطسا
حملة "شتاء دافئ" بالفيوم تواصل فعالياتها في مركز اطسا
حملة "شتاء دافئ" بالفيوم تواصل فعالياتها في مركز اطسا
حملة "شتاء دافئ" بالفيوم تواصل فعالياتها في مركز اطسا
حملة "شتاء دافئ" بالفيوم تواصل فعالياتها في مركز اطسا
حملة "شتاء دافئ" بالفيوم تواصل فعالياتها في مركز اطسا

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