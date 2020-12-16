بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم ووزارة الصحة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 06:39 م
بوابة الفجر
ريهام على
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شهد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، توقيع بروتوكول التعاون بين جامعة الفيوم ووزارة الصحة، ومثل جامعة الفيوم الدكتور ياسر حتاتة، عميد كلية الطب، ومثل وزارة الصحة الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشؤون المبادرات الرئاسية وذلك اليوم الأربعاء 20201216.

بحضور الدكتور عاصم العيسوي، وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حمدي إبراهيم، وكيل كلية الطب لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد إبراهيم أبو سعاد، أستاذ جراحة الأورام ومنسق عام المبادرة بجامعة الفيوم.

صرح الدكتور أحمد جابر شديد، أنه في إطار مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم صحة المرأة المصرية تم اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم ووزارة الصحة بهدف رفع المستوى العلمي والإكلينيكي وصقل مهارات الأطباء والاستفادة من الإمكانيات التعليمية غير المحدودة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الفيوم في الاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الثدي من خلال حملة تنظمها الجامعة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بداخل الجامعة وعدد من الأماكن الأخرى بالمحافظة.

وأضاف سيادته أن جامعة الفيوم ستقوم بتقديم برنامج تدريبي شامل لأطباء وحدات الرعاية الأساسية بهدف إكسابهم خبرة الفحص الإكلينيكي الأمثل للمرضى المشتبه في إصابتهم بسرطان الثدي.

فيما أشار الدكتور ياسر حتاتة، إلى مشاركة أعضاء هيئة التدريس بعدد من التخصصات المختلفة في عقد ندوات علمية وورش عمل بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان في مجالات تشخيص وعلاج ومتابعة مرضى سرطان الثدي، كما ستقوم أقسام علاج الأورام والجراحة والأشعة التشخيصية بتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى المكتشفين خلال الحملة.

وأوضح الدكتور محمد حساني، أن مدة البروتوكول عامان وستقدم وزارة الصحة الدعم اللوجيستي المطلوب لإنجاح التدريب بالإضافة إلى توثيق عملية التدريب وتسجيلها.
بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم ووزارة الصحة
بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم ووزارة الصحة
بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم ووزارة الصحة
بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم ووزارة الصحة
بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم ووزارة الصحة
بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم ووزارة الصحة
بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم ووزارة الصحة
بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم ووزارة الصحة
بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم ووزارة الصحة
بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم ووزارة الصحة
بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم ووزارة الصحة
بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم ووزارة الصحة

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