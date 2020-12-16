عاجل - باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 06:36 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة الفريق التي ستدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري لكرة القدم.

وضمت القائمة كلا من محمد أبوجبل ومحمود عبدالرحيم “جنش” ومحمد عواد في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي “الونش” ومحمد عبدالسلام وأحمد فتوح وحازم إمام في خط الدفاع وفرجاني ساسي وطارق حامد ومحمد أشرف “روقا” وإسلام جابر وإمام عاشور ويوسف إبراهيم “أوباما” وأحمد سيد “زيزو” ومحمد أوناجم ومحمود عبدالرازق “شيكابالا” وأشرف بن شرقي وحميد أحداد في خط الوسط ومصطفى محمد وعمر السعيد في خط الهجوم .

ويستضيف استاد 30 يونيو بالدفاع الجوي في السابعة والنصف مساء غد الخميس مباراة الزمالك و بيراميدز في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بيراميدز باتشيكو الزمالك

أخبار تهمك

حقيقة عرض بيراميدز رمضان صبحي على الزمالك في صفقة تبادلية (مع مصطفي محمد)

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

منذ حوالي 4 ساعات

موعد قرعة كأس السوبر الاسباني

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

منذ حوالي 12 ساعة

باتشيكو يستقر على مشاركة «الساحر» في تشكيل الزمالك أمام بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل - باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري

منذ 36 دقيقة

راموس يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ 39 دقيقة

الكشف عن مدرب الأهلي أمام غزل المحلة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

تطورات مثيرة في انتقال لابا كودجو إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أشيمبونج يكسب قضيته ضد الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

موندو ديبورتيفو: كورونا ينقذ نيمار من جحيم كامب نو

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ يوم

جيرالدو يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يرحب بانضمام دولة الإمارات لمنتدى غاز شرق المتوسط كمراقب

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

عودة كهربا وحفني لقائمة الزمالك أمام طلائع الجيش

التشكيل المتوقع لمواجهة الزمالك وبتروجت

استبعاد محمد حسن وعنتر من قائمة الزمالك لمباراة الإسماعيلي

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة وادي دجلة

باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في كأس مصر

٤ لاعبين على حافة الخروج من الزمالك

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

موعد قرعة كأس السوبر الاسباني

06:01 م

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

08:19 ص

تطورات مثيرة في انتقال لابا كودجو إلى الأهلي

03:39 م

موندو ديبورتيفو: كورونا ينقذ نيمار من جحيم كامب نو

04:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان