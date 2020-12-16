راموس يحسم مصيره مع ريال مدريد

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 06:33 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الحديث مازال متواصلا عن مستقبل الإسباني سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد الإسباني الذي ينتهي عقده مع الملكي عقب نهاية الموسم المقبل.

وأكد فابريزيو رومانو مراسل شبكة سكاي سبورت العالمية أن سيرجيو راموس يرغر في الاستمرار في صفوف ريال مدريد بأي ثمن ولا يفكر أبداً في الرحيل عن الملكي.

وأفاد فابريزيو رومانو بأنه لا يوجد إتفاق بين راموس وإدارة الملكي حتى الآن علمًا بأن النجم الإسباني البالغ من العمر 34 عامًا يريد عقدًا لمدة موسمين مع الميرينجي.

وألمح فابريزيو رومانو أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يخطط للحديث مع راموس من أجل تسهيل عملية تجديد عقده وأنه من المتوقع إجراء مزيد من المفاوضات في الأسابيع المقبلة.
 

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