راموس يحسم مصيره مع ريال مدريد





كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الحديث مازال متواصلا عن مستقبل الإسباني سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد الإسباني الذي ينتهي عقده مع الملكي عقب نهاية الموسم المقبل.





وأكد فابريزيو رومانو مراسل شبكة سكاي سبورت العالمية أن سيرجيو راموس يرغر في الاستمرار في صفوف ريال مدريد بأي ثمن ولا يفكر أبداً في الرحيل عن الملكي.





وأفاد فابريزيو رومانو بأنه لا يوجد إتفاق بين راموس وإدارة الملكي حتى الآن علمًا بأن النجم الإسباني البالغ من العمر 34 عامًا يريد عقدًا لمدة موسمين مع الميرينجي.



