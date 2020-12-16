عمرو دياب يشيد بصوت أحمد جمال بعد غنائه "محسود"

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 07:23 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشر المطرب أحمد جمال فيديو جديد له، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، وعلى تويتر وفيسبوك ايضاً.


وكان جمال يغني في الفيديو أغنية "محسود" للهضبة عمرو دياب، وذلك بعدما تحداه الشاعر والفنان تامر حسين أن يغنيها، حاز الفيديو على الكثير من الاعجابات، وعلق الهضبة على الفيديو قائلاً :"‏الله يابو حميد احسنت ".

نشر عمرو دياب مقطع من أحدث أغنياته "محسود" التي طرح البرومو الخاص بها أمس، وعلق عليها قائلا: "‏غنيها.. ‏عايز أسمع أصواتكم الحلوة.. محسود".


ووجه عمرو رسالة إلى جمهوره عبر صفحاته وحساباته عبر مواقع التواصل المختلفة، طلب منهم غناء أغنيته الجديدة "محسود" بأصواتهم.

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