تحذير من الأرصاد من شبورة مائية صباح الغد

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 06:35 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قالت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن محافظات دمياط وبورسعيد والشرقية والدقهلية وبعض مناطق من شمال ووسط سيناء شهدت أمطار غزيرة اليوم الأربعاء، فيما كانت الأمطار متوسطة الشدة على القاهرة والجيزة.

وأضافت "إيمان" في اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" أنه من المقرر أن تخف حدة الأمطار مساء اليوم، مشيرًا إلى أنه من المنتظر أن تستمر غزارة الأمطار غدًا الخميس على السواحل الشمالية شرق البلاد.

وأوضحت أن الأمطار ستكون من خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق المتفرقة من القاهرة، ولا تدعو إلى القلق، ولكنها حذرت من الشبورة المائية في الصباح الباكر والتي ستكون كثيفة على بعض الطرق والمناطق.

كما ناشدت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المصريين بارتداء الملابس الشتوية خاصة مع اقتراب دخول فصل الشتاء في 21 ديسمبر الحالي، مؤكدة أن انخفاض درجات الحرارة خلال هذا الوقت طبيعي.

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