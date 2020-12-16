محافظ الفيوم يتفقد مستشفى طامية المركزي
الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 06:34 م
ريهام على
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عقب تفقدة محطة البطس بمركز طامية، قام الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، بتفقد مستشفى طامية المركزى، للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة التزام كافة العاملين بالمستشفى بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بحضور الأستاذ ياسر جمعه رئيس الوحة المحلية لمركز ومدينة طاميه.
وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن الجولة شملت تفقد سير العمل بأقسام الإستقبال والطوارئ وأكد المحافظ على ضرورة إلتزام الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين بالمستشفى، وكذا المواطنين المترددين عليها بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، واستخدام أدوات الحماية الشخصية للوقاية من عدوي فيروس كورونا المستجد.
وراجع المحافظ خلال تفقده لمستشفي طاميه المركزي، رصيد المستشفى من المستلزمات الوقائية، والطبية، موجهًا بزيادة عدد الأطباء بقسم الإستقبال لتقديم الخدمة الطبية بشكل مناسب للمرضى.
وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن الجولة شملت تفقد سير العمل بأقسام الإستقبال والطوارئ وأكد المحافظ على ضرورة إلتزام الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين بالمستشفى، وكذا المواطنين المترددين عليها بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، واستخدام أدوات الحماية الشخصية للوقاية من عدوي فيروس كورونا المستجد.
وراجع المحافظ خلال تفقده لمستشفي طاميه المركزي، رصيد المستشفى من المستلزمات الوقائية، والطبية، موجهًا بزيادة عدد الأطباء بقسم الإستقبال لتقديم الخدمة الطبية بشكل مناسب للمرضى.