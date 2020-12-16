محافظ الفيوم يتفقد مستشفى طامية المركزي

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 06:34 م
بوابة الفجر
ريهام على
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عقب تفقدة محطة البطس بمركز طامية، قام الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، بتفقد مستشفى طامية المركزى، للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة التزام كافة العاملين بالمستشفى بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بحضور الأستاذ ياسر جمعه رئيس الوحة المحلية لمركز ومدينة طاميه.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن الجولة شملت تفقد سير العمل بأقسام الإستقبال والطوارئ وأكد المحافظ على ضرورة إلتزام الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين بالمستشفى، وكذا المواطنين المترددين عليها بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، واستخدام أدوات الحماية الشخصية للوقاية من عدوي فيروس كورونا المستجد.

وراجع المحافظ خلال تفقده لمستشفي طاميه المركزي، رصيد المستشفى من المستلزمات الوقائية، والطبية، موجهًا بزيادة عدد الأطباء بقسم الإستقبال لتقديم الخدمة الطبية بشكل مناسب للمرضى.
محافظ الفيوم يتفقد مستشفى طامية المركزي
محافظ الفيوم يتفقد مستشفى طامية المركزي
محافظ الفيوم يتفقد مستشفى طامية المركزي
محافظ الفيوم يتفقد مستشفى طامية المركزي
محافظ الفيوم يتفقد مستشفى طامية المركزي
محافظ الفيوم يتفقد مستشفى طامية المركزي
محافظ الفيوم يتفقد مستشفى طامية المركزي
محافظ الفيوم يتفقد مستشفى طامية المركزي
محافظ الفيوم يتفقد مستشفى طامية المركزي
محافظ الفيوم يتفقد مستشفى طامية المركزي
محافظ الفيوم يتفقد مستشفى طامية المركزي
محافظ الفيوم يتفقد مستشفى طامية المركزي
محافظ الفيوم يتفقد مستشفى طامية المركزي
محافظ الفيوم يتفقد مستشفى طامية المركزي

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