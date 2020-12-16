رئيس جامعة بني سويف يتفقد المنشآت ومجمع الـ300 فدان بشرق النيل

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تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الاربعاء، مقر الجامعة بمجمع التعليم الصناعي ومجمع 300 فدان بشرق النيل، حيث قام بجولة تضمنت: مبني الاختبارات الالكترونية، والورش، ومركز الطباعة والنشر، ومقر الجامعة الأهلية الجديدة، ودار الضيافة، ومبنى طب الفم والأسنان الجديد، ومبنى الخدمات الطلابية.



ووجه رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من أعمال الإنترلوك ورصف الطرق وعمل برجولات للطلاب، لافتا أن الهدف من الجولات التفقدية متابعة سير العملية التعليمية، وتواجد أعضاء هيئة التدريس، وإزالة كافة المعوقات، وفتح قنوات تواصل مع الطلاب والعاملين، والوقوف على كافة مستجدات العمل بالقطاعات المختلفة بالجامعة.



وشدد رئيس لجامعة، على تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، مع التشديد على استخدام ادوات التطهير والتعقيم وعدم دخول أي فرد بدون ارتداء الكمامة حفاظا على صحة الجميع.

