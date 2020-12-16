محافظ الفيوم يوجه بحصر كافة احتياجات محطات الري لتكون بكامل جاهزيتها

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تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، محطة طلمبات البطس الجديدة على مصرف البطس بمركز طامية، للتأكد من اكتمال منشآتها "أعمال مدنية وميكانيكية وكهربائية" والعمل بكامل طاقتها، لحل مشكلة نقص مياة الري بنهاية بحر وهبي وترعة الجمهورية، وتشغيل مشروع كوم أوشيم لاستصلاح 2260 فدان، بحضور المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم، والمهندس مراد لطفي رئيس قطاع الميكانيكا والكهرباء بالوجه القبلي، والأستاذ ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية.



أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، بأن تفقد المحافظ للمحطة شمل موقع الطلمبات، مشيرًا إلى أنه استمع لشرحٍ وافٍ حول عمل المحطة ومكوناتها وطاقتها الانتاجية ومساحة الأراضي التي تروى من خلالها، مؤكدًا على تأمين خطوط التيار الكهربي الخاص بالمحطة، وعلى إعداد حصر شامل باحتياجات كافة محطات الري على مستوى المحافظة، للعمل على توفيرها لتكون المحطات جاهزةً بكامل طاقتها.



وأضاف المتحدث الرسمي، بأن محافظ الفيوم وجه بإعداد بيان حصر بالعاملين بالمحطة أصحاب الأراضي وممن استخدمت أراضيهم لإنشاء المحطة أو مر بها خط الطرد، لدراسة موقفهم من حيث التعويض اللازم، كما كلف المحافظ رئيس مجلس مدينة طامية بعمل المقايسة اللازمة لرصف الطريق المؤدي إلى المحطة وغيرها من المحطات بشتى أنحاء المحافظة، مؤكدًا على عقد لقاء تنسيقي بين مسئولي الري ومسئولي قطاع الكهرباء لتأمين التيار الكهربائي اللازم لكافة محطات الري، وخاصة محطة الريان بمركز يوسف الصديق بالتنسيق بين الري وقطاع كهرباء الفيوم.



ومن جهته، أوضح وكيل وزارة الري والموارد المائية بأن المحطة أنشأت على مساحة 16 فدانًا منها 1،5 فدانًا منشآت المحطة، و14،5 فدانًا لخطوط الطرد بطول 6كم، وتعمل المحطة بطاقة 3 م3 مياه ثانية، وتكلفت 68،3 مليون جنيه، وتضم 3 وحدات مجهزة، وتخدم 2260 فدانًا جديدة بمنطقة كوم أوشيم للري الحديث، بالاضافة الى تحسين حالة الري بزمام 10 ألاف فدان قائمة بالفعل.



وأضاف أن مديرية الرى والموارد المائية تعمل من خلال خطة شاملة لتأهيل وتطوير كافة المحطات على مستوى المحافظة، كما يتم العمل بالتنسيق مع مديرية الزراعة في مجالات الري الحديث والميكنة المتطورة، لافتًا إلى أنه تم بالفعل تأهيل محطتي رفع مياه الري بالغرق السلطاني بمركز إطسا.

