محافظ الفيوم يوجه بحصر كافة احتياجات محطات الري لتكون بكامل جاهزيتها
الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 06:31 م
ريهام على
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تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، محطة طلمبات البطس الجديدة على مصرف البطس بمركز طامية، للتأكد من اكتمال منشآتها "أعمال مدنية وميكانيكية وكهربائية" والعمل بكامل طاقتها، لحل مشكلة نقص مياة الري بنهاية بحر وهبي وترعة الجمهورية، وتشغيل مشروع كوم أوشيم لاستصلاح 2260 فدان، بحضور المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم، والمهندس مراد لطفي رئيس قطاع الميكانيكا والكهرباء بالوجه القبلي، والأستاذ ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، بأن تفقد المحافظ للمحطة شمل موقع الطلمبات، مشيرًا إلى أنه استمع لشرحٍ وافٍ حول عمل المحطة ومكوناتها وطاقتها الانتاجية ومساحة الأراضي التي تروى من خلالها، مؤكدًا على تأمين خطوط التيار الكهربي الخاص بالمحطة، وعلى إعداد حصر شامل باحتياجات كافة محطات الري على مستوى المحافظة، للعمل على توفيرها لتكون المحطات جاهزةً بكامل طاقتها.
وأضاف المتحدث الرسمي، بأن محافظ الفيوم وجه بإعداد بيان حصر بالعاملين بالمحطة أصحاب الأراضي وممن استخدمت أراضيهم لإنشاء المحطة أو مر بها خط الطرد، لدراسة موقفهم من حيث التعويض اللازم، كما كلف المحافظ رئيس مجلس مدينة طامية بعمل المقايسة اللازمة لرصف الطريق المؤدي إلى المحطة وغيرها من المحطات بشتى أنحاء المحافظة، مؤكدًا على عقد لقاء تنسيقي بين مسئولي الري ومسئولي قطاع الكهرباء لتأمين التيار الكهربائي اللازم لكافة محطات الري، وخاصة محطة الريان بمركز يوسف الصديق بالتنسيق بين الري وقطاع كهرباء الفيوم.
ومن جهته، أوضح وكيل وزارة الري والموارد المائية بأن المحطة أنشأت على مساحة 16 فدانًا منها 1،5 فدانًا منشآت المحطة، و14،5 فدانًا لخطوط الطرد بطول 6كم، وتعمل المحطة بطاقة 3 م3 مياه ثانية، وتكلفت 68،3 مليون جنيه، وتضم 3 وحدات مجهزة، وتخدم 2260 فدانًا جديدة بمنطقة كوم أوشيم للري الحديث، بالاضافة الى تحسين حالة الري بزمام 10 ألاف فدان قائمة بالفعل.
وأضاف أن مديرية الرى والموارد المائية تعمل من خلال خطة شاملة لتأهيل وتطوير كافة المحطات على مستوى المحافظة، كما يتم العمل بالتنسيق مع مديرية الزراعة في مجالات الري الحديث والميكنة المتطورة، لافتًا إلى أنه تم بالفعل تأهيل محطتي رفع مياه الري بالغرق السلطاني بمركز إطسا.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، بأن تفقد المحافظ للمحطة شمل موقع الطلمبات، مشيرًا إلى أنه استمع لشرحٍ وافٍ حول عمل المحطة ومكوناتها وطاقتها الانتاجية ومساحة الأراضي التي تروى من خلالها، مؤكدًا على تأمين خطوط التيار الكهربي الخاص بالمحطة، وعلى إعداد حصر شامل باحتياجات كافة محطات الري على مستوى المحافظة، للعمل على توفيرها لتكون المحطات جاهزةً بكامل طاقتها.
وأضاف المتحدث الرسمي، بأن محافظ الفيوم وجه بإعداد بيان حصر بالعاملين بالمحطة أصحاب الأراضي وممن استخدمت أراضيهم لإنشاء المحطة أو مر بها خط الطرد، لدراسة موقفهم من حيث التعويض اللازم، كما كلف المحافظ رئيس مجلس مدينة طامية بعمل المقايسة اللازمة لرصف الطريق المؤدي إلى المحطة وغيرها من المحطات بشتى أنحاء المحافظة، مؤكدًا على عقد لقاء تنسيقي بين مسئولي الري ومسئولي قطاع الكهرباء لتأمين التيار الكهربائي اللازم لكافة محطات الري، وخاصة محطة الريان بمركز يوسف الصديق بالتنسيق بين الري وقطاع كهرباء الفيوم.
ومن جهته، أوضح وكيل وزارة الري والموارد المائية بأن المحطة أنشأت على مساحة 16 فدانًا منها 1،5 فدانًا منشآت المحطة، و14،5 فدانًا لخطوط الطرد بطول 6كم، وتعمل المحطة بطاقة 3 م3 مياه ثانية، وتكلفت 68،3 مليون جنيه، وتضم 3 وحدات مجهزة، وتخدم 2260 فدانًا جديدة بمنطقة كوم أوشيم للري الحديث، بالاضافة الى تحسين حالة الري بزمام 10 ألاف فدان قائمة بالفعل.
وأضاف أن مديرية الرى والموارد المائية تعمل من خلال خطة شاملة لتأهيل وتطوير كافة المحطات على مستوى المحافظة، كما يتم العمل بالتنسيق مع مديرية الزراعة في مجالات الري الحديث والميكنة المتطورة، لافتًا إلى أنه تم بالفعل تأهيل محطتي رفع مياه الري بالغرق السلطاني بمركز إطسا.