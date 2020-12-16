مياه الفيوم: وصول مواسير الصرف الصحي لقرية سرسنا لإستكمال المشروع المتوقف

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 06:26 م
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم فى بيان اعلامى لها اليوم الأربعاء دفعات من مواسير الصرف الصحى لموقع العمل بقرية سرسنا بمركز طامية من أجل استكمال مشروع الصرف الصحى المتوقف بها.
 
وصرح اللواء هشام درة رئيس الشركة أان قرية سرسنا بمركز طامية من القرى المبللة وتم توقف مشروع الصرف الصحى بها منذ ما يقرب من عشرة أعوام نتيجة عدم وجود التمويل المالى لاستكمال المشروع مثلها مثل العديد من القرى بمحافظة الفيوم والتى توقفت فيها تنفيذ مشروعات الصرف الصحي عقب ثورة يناير ٢٠١١ وتعرف قرية سرسنابالقرية المبللة نتيجة إرتفاع نسبة المياه السطحية بباطن الأرض وقد تم بذل جهودا مضنيه من أجل توفير الاعتماد المالى المطلوب من أجل إنجاز ما تبقى من تنفيذ المشروع بالقرية حيث تم طرحها وترسيتها للبدء فى التنفيذ الفورى.

أخبار تهمك

راموس يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ 36 دقيقة

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ يوم

حقيقة عرض بيراميدز رمضان صبحي على الزمالك في صفقة تبادلية (مع مصطفي محمد)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يرحب بانضمام دولة الإمارات لمنتدى غاز شرق المتوسط كمراقب

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات مثيرة في انتقال لابا كودجو إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

موعد قرعة كأس السوبر الاسباني

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. أشيمبونج يكسب قضيته ضد الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

منذ حوالي 21 ساعة

باتشيكو يستقر على مشاركة «الساحر» في تشكيل الزمالك أمام بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل - باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري

منذ 33 دقيقة

موندو ديبورتيفو: كورونا ينقذ نيمار من جحيم كامب نو

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

منذ حوالي 12 ساعة

الكشف عن مدرب الأهلي أمام غزل المحلة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

جيرالدو يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

موعد قرعة كأس السوبر الاسباني

06:01 م

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

08:19 ص

موندو ديبورتيفو: كورونا ينقذ نيمار من جحيم كامب نو

04:59 م

تطورات مثيرة في انتقال لابا كودجو إلى الأهلي

03:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان