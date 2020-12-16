مياه الفيوم: وصول مواسير الصرف الصحي لقرية سرسنا لإستكمال المشروع المتوقف



وصرح اللواء هشام درة رئيس الشركة أان قرية سرسنا بمركز طامية من القرى المبللة وتم توقف مشروع الصرف الصحى بها منذ ما يقرب من عشرة أعوام نتيجة عدم وجود التمويل المالى لاستكمال المشروع مثلها مثل العديد من القرى بمحافظة الفيوم والتى توقفت فيها تنفيذ مشروعات الصرف الصحي عقب ثورة يناير ٢٠١١ وتعرف قرية سرسنابالقرية المبللة نتيجة إرتفاع نسبة المياه السطحية بباطن الأرض وقد تم بذل جهودا مضنيه من أجل توفير الاعتماد المالى المطلوب من أجل إنجاز ما تبقى من تنفيذ المشروع بالقرية حيث تم طرحها وترسيتها للبدء فى التنفيذ الفورى.



أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم فى بيان اعلامى لها اليوم الأربعاء دفعات من مواسير الصرف الصحى لموقع العمل بقرية سرسنا بمركز طامية من أجل استكمال مشروع الصرف الصحى المتوقف بها.