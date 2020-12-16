نقيب المحامين يضم أعضاء جدد للجنة المشرفة على جمعيات الدمج وانتخابات الفرعيات

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 06:24 م
بوابة الفجر
أسماء قورة - آيات عامر
Advertisements
أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، قرارا بضم أعضاء جدد للجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، وعقد الجمعيات العمومية بما فيها الجمعيات العمومية للنظر في قرار مجلس النقابة بإنشاء بعض نقابات فرعية واحدة لأكثر من محكمة ابتدائية.

وجاء نص القرار كالتالي: "بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى قرارنا بتشكيل لجنة لانتخابات النقابات الفرعية وعقد الجمعيات العمومية بما فيها الجمعيات العمومية للنظر في قرار مجلس النقابة بإنشاء بعض نقابات فرعية واحدة لأكثر من محكمة ابتدائية، وبعد الاطلاع على كافة أحكام محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا والتي قضت جميعها برفض الطلب المستعجل بوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة وإحالة الموضوع إلى هيئة المفوضين، وكذا برفض الطلب المستعجل بوقف انعقاد الجمعيات العمومية في الطعون المقدمة من الطاعنين وإحالة الموضوع إلى هيئة المفوضين ومن ثم وجوب عقد الجمعيات في مواعيدها المحددة سلفا.

وأشار القرار إلى أنه زيادة لكفاءة اللجنة المشكلة للانتخابات بالصلاحيات المقررة لها ولدفع سرعة العمل لضيق الوقت؛ فقد قررنا:
أولًا: يضم إلى عضوية اللجنة:
الأستاذ حسين الجمال الأمين العام
الأستاذ سيد عبد الغني أمين الصندوق
الأستاذ عبد المجيد هارون أمين الصندوق المساعد
ثانيًا: للأعضاء المنضمين كافة صلاحيات أعضاء اللجنة
ثالثًا: تراعي اللجنة تحديد مواقع اللجان وتشكيلها في موعد لا يتجاوز العاشرة صباح الغد الموافق 17122020.
صدر في الساعة الخامسة والربع مساء ١٦ ديسمبر الجاري ويعمل به فورًا.

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يرحب بانضمام دولة الإمارات لمنتدى غاز شرق المتوسط كمراقب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أشيمبونج يكسب قضيته ضد الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

منذ حوالي 21 ساعة

موعد قرعة كأس السوبر الاسباني

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

منذ حوالي 12 ساعة

باتشيكو يستقر على مشاركة «الساحر» في تشكيل الزمالك أمام بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن مدرب الأهلي أمام غزل المحلة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

راموس يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ 36 دقيقة

جيرالدو يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري

منذ 33 دقيقة

حقيقة عرض بيراميدز رمضان صبحي على الزمالك في صفقة تبادلية (مع مصطفي محمد)

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات مثيرة في انتقال لابا كودجو إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ يوم

موندو ديبورتيفو: كورونا ينقذ نيمار من جحيم كامب نو

منذ ساعتين و 10 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

موعد قرعة كأس السوبر الاسباني

06:01 م

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

08:19 ص

موندو ديبورتيفو: كورونا ينقذ نيمار من جحيم كامب نو

04:59 م

تطورات مثيرة في انتقال لابا كودجو إلى الأهلي

03:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان