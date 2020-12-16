نقيب المحامين يضم أعضاء جدد للجنة المشرفة على جمعيات الدمج وانتخابات الفرعيات

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أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، قرارا بضم أعضاء جدد للجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، وعقد الجمعيات العمومية بما فيها الجمعيات العمومية للنظر في قرار مجلس النقابة بإنشاء بعض نقابات فرعية واحدة لأكثر من محكمة ابتدائية.



وجاء نص القرار كالتالي: "بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى قرارنا بتشكيل لجنة لانتخابات النقابات الفرعية وعقد الجمعيات العمومية بما فيها الجمعيات العمومية للنظر في قرار مجلس النقابة بإنشاء بعض نقابات فرعية واحدة لأكثر من محكمة ابتدائية، وبعد الاطلاع على كافة أحكام محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا والتي قضت جميعها برفض الطلب المستعجل بوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة وإحالة الموضوع إلى هيئة المفوضين، وكذا برفض الطلب المستعجل بوقف انعقاد الجمعيات العمومية في الطعون المقدمة من الطاعنين وإحالة الموضوع إلى هيئة المفوضين ومن ثم وجوب عقد الجمعيات في مواعيدها المحددة سلفا.



وأشار القرار إلى أنه زيادة لكفاءة اللجنة المشكلة للانتخابات بالصلاحيات المقررة لها ولدفع سرعة العمل لضيق الوقت؛ فقد قررنا:

أولًا: يضم إلى عضوية اللجنة:

الأستاذ حسين الجمال الأمين العام

الأستاذ سيد عبد الغني أمين الصندوق

الأستاذ عبد المجيد هارون أمين الصندوق المساعد

ثانيًا: للأعضاء المنضمين كافة صلاحيات أعضاء اللجنة

ثالثًا: تراعي اللجنة تحديد مواقع اللجان وتشكيلها في موعد لا يتجاوز العاشرة صباح الغد الموافق 17122020.

صدر في الساعة الخامسة والربع مساء ١٦ ديسمبر الجاري ويعمل به فورًا.



