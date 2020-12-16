شباب الصحفيين إلى جمال عيد: تدافع عن جماعة الإخوان الإرهابية أكثر من قيادتها.. ما السر وراء ذلك

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 06:20 م
بوابة الفجر
الفجر
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شنت جبهة شباب الصحفيين هجوما شديدا على ناشط السبوبة الإخوانى جمال عيد وطالبتة بمحاكمته بالقانون بسبب تصريحاته المسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي والتى يحارب فيها الدولة ومؤسساتها بحثا عن مصالح شخصية ودفاعا عن جماعة الإخوان الإرهابية.

قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: جمال عيد عضو جماعة الإخوان الإرهابية أنت لا تكل ولا تمل عن الدفاع عنها وعن عناصرها.. ونعتقد أنه يحابى حاليا على مصالحها أكثر من قيادتها.. يا ترى ما السر وراء ذلك؟؟".

اضاف طوالة:تقريبا المفلس جمال عيد دولاراته فى البنك قربت تخلص فبيحاول يدور على مصادر جديدة لملئ حساباته.. غالبا المصالح بتتصالح علشان كده مستر جمال لقى سبوبة جديدة وهى الاخوان.. فعمال بيعرض خدماته وخيانته على الجماعة يمكن يعطوا لة شوية دولارات.

وأشار رئيس الجبهة إلي ان جمال عيد معندوش مبادئ أبدا.. هى جماعة الاخوان دى مش المفروض أنها مختلفة معاك تمام فى الفكر.. ولا انت كل الى يهمك هى الدولارات وبس.. طالما دولاراته قلت.. فبيتحول لحرباء تتلون على كل الوجوه.. المهم يقبض وخلاص".

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