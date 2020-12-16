تراجع مخزونات النفط الأمريكي بأكثر من التقديرات

كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الأسبوعي الصادر، اليوم الأربعاء، أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة تراجعت بنحو 3.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 11 ديسمبر، لتسجل 500.1 مليون برميل.





وكانت توقعات المحللين تشير إلى تراجع مخزونات النفط الأمريكية بنحو 2.8 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي.





في حين ارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بنحو مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.





وبحلول الساعة 3:35 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير بنحو 0.3 بالمائة إلى مستوى 50.60 دولار للبرميل.





وانخفض سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يناير/كانون الثاني بنحو 0.4 بالمائة ليسجل مستوى 47.45 دولار للبرميل.