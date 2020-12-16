تراجع مخزونات النفط الأمريكي بأكثر من التقديرات

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 06:47 م
بوابة الفجر
Advertisements
كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الأسبوعي الصادر، اليوم الأربعاء، أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة تراجعت بنحو 3.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 11 ديسمبر، لتسجل 500.1 مليون برميل.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى تراجع مخزونات النفط الأمريكية بنحو 2.8 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي.

 في حين ارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بنحو مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 3:35 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير بنحو 0.3 بالمائة إلى مستوى 50.60 دولار للبرميل.

وانخفض سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يناير/كانون الثاني بنحو 0.4  بالمائة ليسجل مستوى 47.45  دولار للبرميل.

أخبار تهمك

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

منذ حوالي 21 ساعة

موندو ديبورتيفو: كورونا ينقذ نيمار من جحيم كامب نو

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل - باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري

منذ 33 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أشيمبونج يكسب قضيته ضد الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة عرض بيراميدز رمضان صبحي على الزمالك في صفقة تبادلية (مع مصطفي محمد)

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات مثيرة في انتقال لابا كودجو إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

راموس يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ 36 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ يوم

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

منذ حوالي 12 ساعة

جيرالدو يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يرحب بانضمام دولة الإمارات لمنتدى غاز شرق المتوسط كمراقب

منذ حوالي 4 ساعات

موعد قرعة كأس السوبر الاسباني

منذ ساعة و 8 دقيقة

باتشيكو يستقر على مشاركة «الساحر» في تشكيل الزمالك أمام بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن مدرب الأهلي أمام غزل المحلة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

موعد قرعة كأس السوبر الاسباني

06:01 م

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

08:19 ص

موندو ديبورتيفو: كورونا ينقذ نيمار من جحيم كامب نو

04:59 م

تطورات مثيرة في انتقال لابا كودجو إلى الأهلي

03:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان