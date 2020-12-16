موعد قرعة كأس السوبر الاسباني

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 06:01 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تقام يوم غداً الخميس قرعة بطولة السوبر الاسباني والتي يشارك فيها أربعة أندية وهي برشلونة وريال مدريد حامل اللقب بالإضافة إلى ريال سوسيداد وأتلتيك بيلباو.


وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو أن اللوائح التي وضعها الاتحادا لاسباني تمنع إقامة مواجهة بين ريال مدريد وبرشلونة في نصف النهائي.


حيث سيتم وضع برشلونة والريال في طريقين مختلفين على أن تقام القرعة لمعرفة من منهما سيواجه بيلباو بينما سيلعب الفريق الآخر مع سوسيداد.

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ريال مدريد برشلونة السوبر الاسباني

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