قنا يتعادل أمام سوهاج في مباراة مثيرة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 06:03 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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فصل التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق نتيجة مباراة نادي قنا بقيادة محمود ابراهيم، المدير الفني للفريق، أمام فريق نادي سوهاج بقيادة احمد خلف المدير الفني للفريق.

بدأ اللقاء متوسط المستوي ، بين الفريقين تمكن نادي قنا من الوصول لمريم سوهاج في أكثر من كرة ولكن دون تغيير في نتيجة المباراة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني ، تمكن فريق نادي سوهاج من الضغط لإحراز هدف التقدم في الدقيقة 15 عن طريق محمد ناجح، لينتفض نادي قنا ويضغط بكل صفوفه، حتي تمكن من احراودزوهدف التعادل في الدقيقة 40 عن طريق أمين ميدو من ركلة جزاء، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق .

بهذا التعادل يرفع فريق نادي قنا للنقطة 7 يحتل بها المركز السادس، فيما رفع فريق نادي سوهاج رصيده للنقة5 يحتل بها المركز الحادي عشر.

الترتيب
1- المنيا 10 نقاط
2- الدخان 9 نقاط
3- بترول اسيوط 9 نقاط
4- شبان قنا 7 نقاط
5- الألومنيوم 7 نقاط
6- قنا 7 نقاط
7- الإعلاميين 7 نقاط
8- شباب سمسطا 6 نقاط
9- ديروط 6 نقاط
10- تليفونات بني سويف 4 نقاط
11- سوهاج 5 نقاط
12- طهطا 4 نقاط
13- الفيوم 3 نقاط
14- بنى سويف 3 نقاط
15- أسمنت أسيوط نقطتين
16- كيما اسوان نقطة

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