تفاصيل جديدة في قضية فتاة ميت غمر

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 06:01 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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قامت ياسمين محمود العزب وشهرتها بسنت حطبة، 23 سنة، طالبة بكلية الزراعة بعين شمس ومقيمة بمدينة ميت غمر، اليوم بتخرير محضرا بقسم شرطة ميت غمر افادت خلاله بتلقيها تهديدات ورسائل تخويف علي حسابها الشخصي فيس بوك. 


ووجهت فتاه ميت غمر اتهاما مباشر لمحامي الخصم هاني عبادة وأهالي الماهمين" بإهانتها وترويعها والتشهير بها. 


وكانت اكدت فتاة ميت غمر انها في حالة نفسية سيئة بسبب الهجوم بلا داعي حولها بعد تحريرها محضر التحرش، مؤكده ان الزي حريه شخصية ولا دتعي لكل ما ينهال عليها من هجوم.

وكانت شهدت مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية واقعة تجمهر شباب حول فتات ترتدي زي مثير للتحرش بها وعرفت الواقعة إعلامية بفتاة ميت غمر. 

وحررت الفتاه العشرينية الطالبة بكلية الزراعة جامعة عين شمس محضرا بقسم شرطة ميت غمر اتهمت خلاله الشباب بالتحرش بها. 


و كان اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لضباط مركز ميت غمر من ياسمين محمود العزب وشهرتها بوسة حطبة، 23 سنة، طالبة بكلية الزراعة بعين شمس ومقيمة بمدينة ميت غمر، تؤكد فيه تعرضها للتحرش الجماعى من قبل مجموعة كبيرة من الشباب أثناء سيرها بشارع بورسعيد بمدينة ميت غمر مساء الخميس الماضى.


وبتشكيل فريق بحث فريق وتفريغ الكاميرات بالشارع، تم تحديد هوية 7 شباب وهم عبدالله. أ"، و"على. م"و "أحمد. س"،"محمد. ه" و"محمد. ص"، "مصطفى. ه" و"محمد. ق"وتتراوح اعنارهم ما بين 17 الي 19 عام. 

وكشفت كاميرات المراقبه وشهود العيان ان الفتاة كانت تسير بملابس شبه عارية بشارع بورسعيد وفور مشاهدتها سار خلفها عدد كبير من الشباب يتعدى 200 شابا لمعاكستها ثم تطور الأمر إلى لمس أجزاء من جسدها، وتحول المشهد الي تظاهرة ومشادات بين الشباب وتجمع بعض الشباب لإخراجها من المكان.

وقررت نيابة قسم ميت غمر، اليوم الإثنين حبس 7 شباب 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتحرش بافتاة وفعل فاضح في الطريق العام.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم محضر 3994 اداري قسم شرطة ميت غمر لينة 2020.

وتقدم 5 محامين كهيئة للدفاع عن المتهمين ببلاغ اتهمو فيه الفتاة بالتحريض على الفسق لقيامها بنشر صور وفيديوهات فاضحة على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وانستجرام، مما أثار الشباب تجاهها أثناء سيرها بالشارع.

وطالبت هيئة الدفاع من بنهم هاني عبادة بتصوير المحضر وتحقيقات النيابة والاطلاع علي الفيديوهات ومطابقتها بالمتهمين كما طالبوا بتفريا كافة كاميرات المراقبة بالمنطقة.

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