611 مليون و710 ألف الخطة الاستثمارية لعام 2020/2021 بالدقهلية



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بضرورة متابعة المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمحافظات، وفي اطار المتابعة المستمرة للواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وتنفيذا لخطة محافظة الدقهلية بمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق المحافظة وسرعة انتهائها تحقيقا لرضا المواطنين.



كما جاء اللقاء فى اطار التعاون والتنسيق القائم بين الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط.



وناقش واستعرض المحافظ أعمال الخطة الاستثمارية التي تقدر ب 611 مليون و710 الف لعام 2020-2021 بالدقهلية.



وقد تضمن برنامج زيارة وفد وزارة التخطيط للدقهلية جولات ميدانية على عدد من المشروعات الجارى العمل بها من مشروعات الخطة المشار اليها بنطاق الدقهلية في كل من سندوب بالمنصورة وقري مركز ومدينة نبروه وذلك للمتابعة على الطبيعة اعمال التنفيذ للمشروعات فى المجالات المذكورة.



وقد ثمن محافظ الدقهلية جهود ودعم وزارة التخطيط لمحافظة الدقهلية والتى كان من اهمها مضاعفة استثمارات الخطة لهذا العام بالدقهلية مما ساهم فى زيادة عدد المشرعات الخدمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية التي تتضمنها مشروعات الخطة.

إلتقي محافظ الدقهلية بالدكتورة هبه مغيب رئيس قطاع التخطيط الاقليمى بوزارة التخطيط ومحمود السيد رئيس هيئة تخطيط اقليم الدلتا،و الوفد المرافق لهما، وذلك بحضور فكرية سلامة مدير عام التخطيط والمتابعة بديوان عام المحافظة.