برج القاهرة يتزين بألوان علم الإمارات لاستقبال الشيخ محمد بن زايد

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 05:50 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تزين برج القاهرة مساء اليوم، بألوان علم دولة الإمارات العربية الشقيقة بمناسبة الزيارة الكريمة لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، استقبل الشيخ زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي اليوم في قصر الاتحادية. 

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