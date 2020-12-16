عبر الانترنت.. حبس سيدة لاتهامها بممارسة الدعارة بحدائق الأهرام

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 05:50 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس سيدة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باستقطاب راغبي المتعة، لممارسة الاعمال المنافية للآداب بمقابل مبلغ مالي، بحدائق الأهرام

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي وجود إحدى الصفحات بأحد المواقع على شبكة الإنترنت تحوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات تبدي من خلالها المعلنة استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد القائمة بإنشاء الصفحة المشار إليها وتم ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة حدائق الأهرام بالجيزة، وبمواجهتها أقرت بمزاولتها نشاطها الآثم على النحو المشار إليه عبر شبكة الإنترنت مقابل مبالغ مالية، وأضافت بأنها قد قامت بإنشاء الصفحة المشار إليها لذات الغرض، كما تم ضبط (هاتف محمول خاص بها يحتوي على الرسائل والمحادثات الداله على نشاطها المؤثم).


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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