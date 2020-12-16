برلماني: زيارة ولي عهد أبوظبي لمصر تعمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 05:49 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، اليوم، يأتي في توقيت غاية في الأهمية من حيث الموضوعات التي تطرق اللقاء إليها.

وأضاف محسب، في بيان، اليوم، أن اللقاء والزيارة لولي عهد أبوظبي تأتي تأكيدا على استمرار التشاور والتنسيق تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، وبما يعزز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى الدور المهم الذي تلعبه دولة الإمارات العربية الشقيقة في دعم الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، مؤكدا فاعلية تلك العلاقات في مواجهة المخاطر التي استهدفت أمن المنطقة وشعوبها.

ولفت الدكتور أيمن محسب، إلى التطور الكبير على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين بمختلف المجالات، في إطار السعي إلى تعزيز وتعميق التحالف الاستراتيجي الموجود بينهما ودعم وحدة الصف العربي والإسلامي المشترك في مواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن اللقاء تناول الحديث حول قضايا مصرية في المنطقة العربية والشرق الأوسط وفي مقدمتها الأزمة السورية وقضية اليمن، والصراع في ليبيا، وبالطبع القضية الفلسطينية الشغل الشاغل لمصر والعرب.

وقدر أيمن محسب، الدور الوطني لدولة الإمارات العربية الشقيقة في التعاون الصحي مع مصر لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد عبر إرسال شحنات من لقاح سينوفارم الصيني إلى مصر.

واختتم محسب، بالتأكيد على أن الأمن الخليجي ما هو إلا امتداد للأمن القومي المصري وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة.

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