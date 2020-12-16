القداس الاحتفالى لبيتهوفن فى حفل الكريسماس على المسرح الكبير

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 07:20 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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بمناسبة الكريسماس وأعياد الميلاد يقدم أوركسترا القاهرة السيمفونى حفلا بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى ومشاركة كلا من السوبرانو إيمان مصطفى، الميتزوسوبرانو جولى فيظى، التينور عمرو مدحت، الباص رضا الوكيل مع كورال اكابيلا قيادة وتدريب مايا جيفينيريا وذلك فى الثامنة مساء السبت ١٩ ديسمبر على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج العمل الشهير للموسيقار الألمانى العالمى بيتهوفن بعنوان (القداس الإحتفالى) للسوليست والكورال والأوركسترا والذى يعد من أضخم الأعمال التى ألفها بيتهوفن حيث استغرق فى تأليفه أربعة سنوات منذ عام ١٨١٩ حتى عام ١٨٢٣ وقدم لأول مره فى السابع من إبريل من عام ١٨٢٤ فى سان بطرسبورج.


والمعروف أن المؤلف العالمى بيتهوفن من أعظم عباقرة الموسيقى فى جميع العصور وأكثرهم تأثيرا حيث أبدع أعمالا موسيقية خالدة ويرجع له الفضل فى تطوير الموسيقى الكلاسيكية.

وقد ولد بيتهوفن فى السابع عشر من ديسمبر عام ١٧٧٠ وتوفى فى السادس والعشرين من مارس عام ١٨٢٧ ومن أهم أعماله السيمفونية الخامسة والتاسعة.

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