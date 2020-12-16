باريس سان جيرمان يتدخل لخطف هدف برشلونة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 05:59 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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أكدت تقارير صحفية إسبانية، رغبة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في التعاقد مع صفقة جديدة في الميركاتو الشتوي، والمطلوبة من قبل فريق برشلونة.


وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مسؤولي النادي الباريسي يرغبون في ضم الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم ليون الفرنسي.


وسبق وأن حاول برشلونة التعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي الماضي، إلا أن محاولات النادي الكتالوني باءت بالفشل.


وأوضحت الصحيفة، اأن برشلونة على دراية بمفاوضات باريس مع وكلاء ديباي قبل وبعد إصابة نيمار دا سيلفا، نجم سان جيرمان، وأشارت إلى أن برشلونة يتواصل أيضا مع ممثلي ديباي، من أجل إبرام الصفقة في يناير المقبل، بناء على رغبة المدرب الهولندي رونالد كومان.


ولفتت، أن برشلونة يراهن على رغبة ديباي أيضا الذي يحلم باللعب مع البارسا، ومقتنع أن الخطوة المقبلة في مسيرته ستكون في "كامب نو"، يذكر أن عقد ديباي مع ليون ينتهي في الصيف المقبل، لذا يحق للاعب التوقيع مجانًا مع أي نادٍ في يناير المقبل.

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