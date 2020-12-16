نيرمين ماهر بإطلالة كاجوال في أحدث ظهور لها

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شاركت الفنانة نيرمين ماهر صورة بإطلالة كاجوال وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "ماهر" بإطلالة كاجوال حيث ارتدت بنطال جينز وكانت بشعر منسدل على كتفها وميك أب هادئ أظهر ملامحها.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيرمين ماهر مشاركتها في مسلسل "قوت القلوب" مع عدد من الفنانين منهم ماجدة زكي، ومحمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد.