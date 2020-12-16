داخل الاتحادية.. الرئيس السيسي يبحث مع ولي عهد أبو ظبي العلاقات الثنائية

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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كشف السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية عن أن الرئيس المصرةي عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي سيجريان جلسة مباحثات ثنائية بقصر الاتحادية، تتناول العلاقات بين البلدين، وكذلك التشاور والتنسيق تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، وفقًا لما أفادت به قناة “إكسترا نيوز” في نبأ عاجل.

 

ويستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

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