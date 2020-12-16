مسحة طبية جديدة لموسيماني غدًا

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 05:27 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قرر مسؤولو النادي الأهلي إجراء مسحة طبية جديدة لبيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر غدا.

وأعلن الأهلي إصابة موسيماني بعدوى فيروس كورونا المستجد ظهر اليوم بعدما خضع لعدد من الفحوصات الطبية لتي أثبتت إيجابيته.

ومن المقرر أن تحسم نتيجة المسحة الجديدة التي يخضع لها موسيماني غدا موقفه من لقاء غزل المحلة في بطولة الدوري إلى جانب رحلة النيجر لمواجهة سونديب في دور ال32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفريق مع غزل المحلة على ملعب «الأهلي وي السلام» مساء الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية من البطولة..

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