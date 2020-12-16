عاجل - نقل موسيماني إلى أحد مستشفيات العزل بقرار من الأهلي

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 05:26 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قرر مسؤولو النادي الأهلي نقل بيتسو موسيماني المدير الفني لإحدى مستشفيات العزل بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتبدو حالة موسيماني مطمئنة وليست خطيرة لكن الأهلي فضل نقل المدير الفني لإحدى المستشفيات من أجل مزيد من الراحة والرعاية.

كما تأتي إصابة زوجة موسيماني بكورونا في وقت سابق سببا في نقل المدير الفني للمستشفى لكي لا يتعرض للعدوى من جديد حال شفاءه خلال الساعات المقبلة.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة غزل المحلة يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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