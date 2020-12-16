انطلاق أول رحلة للمركب الزجاجي بشواطئ الغردقة بعد دخولها موسوعة جينيس

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 05:26 م
بوابة الفجر
محمد طه
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إنطلقت اليوم الأربعاء اول رحلة للمركب الزجاجي بشواطئ الغردقة بعد دخولها موسوعة جينيس كأكبر حوض زجاجي في العالم تحت الماء وذلك عقب توقف دام طويلًا منذ جائحة كورونا.

ضمت الرحلة عدد من السائحين الأجانب من دولة التشكيك، وبدأت من شواطئ الغردقة واستمرت لمدة ٩٠ دقيقة، وذلك طبقًا الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها رئاسة الوزراء.

استمتع السائحون بمشاهدة الشعاب المرجانية والأسماك النادرة في قاع البحر الأحمر من داخل الحوض الزجاجي الذي دخل موسوعة جينز كأكبر حوض زجاجي تحت الماء بمساحة ٣٢ متر بصناعة مصرية خالصة.

وأوضح ناجي مالك المركب أن رحلة المركب الزجاجي هي الأولى لها بعد دخولها موسوعة جينيس بعد توقف دام منذ جائحة كورونا، مشيرا إلى استمتاع السائحين بمشاهدة الشعاب المرجانية من داخل أكبر حوض زجاجي في العالم لافتا إلى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

كانت دخلت مدينة الغردقة منافسات موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، بتسجيل أكبر مسطح زجاجي تحت الماء، تبلغ مساحته 32 مترًا مربعًا، بطول 8 أمتار، وبعرض 4 أمتار، داخل إحدى المراكب بصناعة مصرية بنسبة 100%، في حدث هو الأول من نوعه في مصر.

المركب تبلغ حمولته 60 شخصًا، ويتيح لرواده فرصة نادرة لمشاهدة الشعاب المرجانية من أقرب مسافة في مشهد جمالي رائع، معبرًا عن سعادته وشعوره بالفخر، لافتًا إلى أن المركب قام بتصميمه وتنفيذه مهندس وعمال مصريون، قبل عدة سنوات، مؤكدًا أن المركب صناعة مصرية 100‰، بتصميم مجموعة من أكبر أساتذة بناء السفن في مصر عملوا على تصميمه، داخل أكبر ترسانة سفن في مصر، حيث تضم أعمدة وتماثيل فرعونية للملكة "إيزيس".
انطلاق أول رحلة للمركب الزجاجي بشواطئ الغردقة بعد دخولها موسوعة جينيس
انطلاق أول رحلة للمركب الزجاجي بشواطئ الغردقة بعد دخولها موسوعة جينيس
انطلاق أول رحلة للمركب الزجاجي بشواطئ الغردقة بعد دخولها موسوعة جينيس
انطلاق أول رحلة للمركب الزجاجي بشواطئ الغردقة بعد دخولها موسوعة جينيس

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