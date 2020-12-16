الرئيس السيسي عن لقائه بالشيخ محمد بن زايد: تشاورنا في مختلف القضايا

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عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته بلقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعي عهد أبو ظبي في قصر الاتحادية.



وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي وفقًا لما جاء في خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز": "شرفت اليوم بلقاء أخي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وزيارته الكريمة إلى بلده الثاني مصر".



وأضاف "تشاورنا اليوم في مختلف القضايا التي نمضي فيها معا، بقوة وإرادة صادقة، في إطار من الأخوة والاحترام والثقة والمصير المشترك بين البلدين".

