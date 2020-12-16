الرئيس السيسي عن لقائه بالشيخ محمد بن زايد: تشاورنا في مختلف القضايا

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 05:26 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته بلقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعي عهد أبو ظبي في قصر الاتحادية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي وفقًا لما جاء في خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز": "شرفت اليوم بلقاء أخي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وزيارته الكريمة إلى بلده الثاني مصر".

وأضاف "تشاورنا اليوم في مختلف القضايا التي نمضي فيها معا، بقوة وإرادة صادقة، في إطار من الأخوة والاحترام والثقة والمصير المشترك بين البلدين".

أخبار تهمك

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

منذ حوالي 11 ساعة

جيرالدو يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد إصابته بفيروس كورونا.. من يقود الأهلي في غياب موسيماني؟

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يستقر على بديل رمضان صبحي في مباراة الزمالك

منذ 40 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ يوم

عاجل.. أشيمبونج يكسب قضيته ضد الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يُنهي اتفاقه من فرجاني ساسي بشأن تمديد عقده

منذ ساعة و 10 دقيقة

تطورات مثيرة في انتقال لابا كودجو إلى الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

الكشف عن مدرب الأهلي أمام غزل المحلة

منذ ساعة و 12 دقيقة

حقيقة عرض بيراميدز رمضان صبحي على الزمالك في صفقة تبادلية (مع مصطفي محمد)

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

منذ حوالي 20 ساعة

شوبير يوضح موقف أجايي وصفقة الأهلي المقبلة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

موندو ديبورتيفو: كورونا ينقذ نيمار من جحيم كامب نو

منذ 42 دقيقة

ليفربول يصارع برشلونة على "خليفة" فان دايك

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

الكشف عن مدرب الأهلي أمام غزل المحلة

04:29 م

موندو ديبورتيفو: كورونا ينقذ نيمار من جحيم كامب نو

04:59 م

تطورات مثيرة في انتقال لابا كودجو إلى الأهلي

03:39 م

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

08:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان